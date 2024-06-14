У разі продовження російських атак на електростанції, наступної зими українці можуть залишатися без світла та тепла до 20 годин на день.

Про це повідомили в енергохолдингу ДТЕК, передає BBC.

За даними компанії, якщо росія продовжить атакувати електростанції, то за найгіршого сценарію українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Частково проблема полягає в тому, що ремонт українських теплових та гідроелектростанцій є складним і дорогим процесом, зазначає видання.