За найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин взимку – ДТЕК [ Редагувати ]
У разі продовження російських атак на електростанції, наступної зими українці можуть залишатися без світла та тепла до 20 годин на день.
Про це повідомили в енергохолдингу ДТЕК, передає BBC.
За даними компанії, якщо росія продовжить атакувати електростанції, то за найгіршого сценарію українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.
Частково проблема полягає в тому, що ремонт українських теплових та гідроелектростанцій є складним і дорогим процесом, зазначає видання.
На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені, — заявила директорка з комунікацій національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян.
по темі
У деяких регіонах України досі виникають проблеми з падінням зв'язку під час відключень електроенергії
Ситуація в енергосистемі України наступного тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня, через три фактори
В Україні в понеділок, 3 червня, можливі планові відключення електроенергії у всіх областях
В Україні продовжили час вимкнення світла 1 червня
Кабінет Міністрів встановив фіксовану ціну на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн/кВт*год