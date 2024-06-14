У суботу графіки відключень світла діятимуть 15 годин [ Редагувати ]
У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Оператор повідомляє, що, крім цього, з 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.
Причини - знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблока АЕС.
Втім, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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