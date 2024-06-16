Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов більше не приховує свої стосунки та офіційно представив свою нову дівчину.

На своє 36-річчя музикант поділився серією фотографій в Instagram. На одному з них він з'явився разом з коханою, яка ніжно цілує його в щоку під час селфі. Співак поки що не розсекречує ім'я своєї обраниці, обмежуючись спільними фотографіями.

У програмі "ЖВЛ представляє" Савлєпов розповів подробиці про їхній роман. Він зізнався, що зараз дуже закоханий і його кохана надихає його на створення нових пісень.