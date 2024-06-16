Соліст Quest Pistols Савлєпов розсекретив свою нову дівчину і розкрив подробиці про їхній роман [ Редагувати ]
Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов більше не приховує свої стосунки та офіційно представив свою нову дівчину.
На своє 36-річчя музикант поділився серією фотографій в Instagram. На одному з них він з'явився разом з коханою, яка ніжно цілує його в щоку під час селфі. Співак поки що не розсекречує ім'я своєї обраниці, обмежуючись спільними фотографіями.
У програмі "ЖВЛ представляє" Савлєпов розповів подробиці про їхній роман. Він зізнався, що зараз дуже закоханий і його кохана надихає його на створення нових пісень.
Якщо чесно, я зараз украй закоханий, як ніколи раніше. Тому, можливо, і музика в мене така відверта. Як сказав мій друг Вася Байдак, коли послухав мою пісню: "Ну ти і хтива тварина". Я з ним згоден. Так, я обожнюю любити, і це є основою мого світосприйняття", - поділився музикант.
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