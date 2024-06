Посольство Мексики в Україні буде відновлювати свою роботу, а також буде посилено двосторонню співпрацю між країнами.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.

My Mexican counterpart @AliciaBarcena and I had a constructive and focused meeting.



I am grateful to Mexico for attending the Peace Summit and reaffirming its commitment to peace based on the UN Charter and fundamental principles of international law.



We also discussed ways to… pic.twitter.com/pSPZp1Ypwe