Посольство Мексики в Україні буде відновлювати свою роботу, а також буде посилено двосторонню співпрацю між країнами.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч, - написав Кулеба.

Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.