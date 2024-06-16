Ще одна країна відновить роботу свого посольства в Україні [ Редагувати ]
Посольство Мексики в Україні буде відновлювати свою роботу, а також буде посилено двосторонню співпрацю між країнами.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч, - написав Кулеба.
Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.
My Mexican counterpart @AliciaBarcena and I had a constructive and focused meeting.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2024
I am grateful to Mexico for attending the Peace Summit and reaffirming its commitment to peace based on the UN Charter and fundamental principles of international law.
We also discussed ways to… pic.twitter.com/pSPZp1Ypwe
по темі
На Глобальному саміті миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, було чітко зафіксовано, що росія має програти несправедливу війну проти України, а також відповісти за свої злочини та спроби руйнації міжнародної системи права
Ці два дні у Швейцарії продемонстрували всесвітню підтримку України. Які заяви пролунали впродовж цих двох днів? І які шанси, що країна-агресорка може стати учасницею другого саміту миру
Що передбачає цей пункт? Які пропозиції лунали від інших країн? Моя колега Тетяна Логунова про все розпитала Юлію Свириденко, першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України. Інтерв'ю - далі.
15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру
За повідомленням Офісу Президента, перелік тем для дискусій скоротили. Нагальною є розробка окремих безпекових гарантій і повернення незаконно вивезених дітей. Мирний саміт підтримали й світові топзірки. І політичні, і зі світу шоубізнесу. Більше розкаже - Анна Басова.