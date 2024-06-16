Уже кілька років в Україні діє соціальна програма для підтримки батьків "Муніципальна няня". Від початку повномасштабного вторгнення росії дана програма активно розширюється.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації нині в Україні дуже багато родин з дітьми потребують більше підтримки та допомоги. Багато хто переїхав з постраждалих регіонів. Їм потрібно облаштовувати життя на новому місці, шукати роботу, можливо перенавчатись. Це в рази складніше зробити, якщо немає на кого залишити дитину.

Щоб допомогти таким родинам, підтримати їх, Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга "муніципальна няня".

Хто і як може скористатись послугою

Щоб скористатися послугою, родині потрібно:

знайти помічника чи помічницю по догляду за дитиною

укласти договір на надання послуг і подати документи на оплату.

Водночас в міністерстві повідомили, що зараз батьки можуть скористатися послугою “муніципальна няня” для дитини до 6 років, якщо в їхній громаді не працюють дошкільні заклади.

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