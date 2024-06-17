Протягом доби 18 червня графіки відключень електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів у всій країні.

Про це повідомили в ДТЕК.

В "Укренерго" пояснили, що графіки застосовуватимуться на тлі зростання споживання через потепління та робочі дні.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, узимку дефіцит в енергосистемі може сягнути до 35%, через що українці можуть мати електроенергію лише п’ять-шість годин на день.