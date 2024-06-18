Новонароджену косулю врятували на Рівненщині. Знайшли тварину випадково під час прогулянки в лісі. Дитинча було зовсім немічним. Його забрали додому. Вигодовували спочатку зі шприца, а згодом з дитячої пляшечки. Тепер оленятко потроху починає самостійно їсти траву. Історію порятунку - розповість моя колега Сніжана Сидорук.

Це дитинча косулі живе в родині Вознюків у селі Мар'янівка. Тваринку випадково знайшли у лісі під час прогулянки.

Лілія Вознюк, жителька села Мар'янівка:

Такий великий пеньок. Воно лежить під пеньком. Круки його дзьобають. Сидить два круки - його дзьобають. Ми їх відігнали, близько не підходили.

Спершу, розповідає Лілія, тварину додому не забирали. Вирішили почекати, аби матір косулі прийшла по своє дитинча. Але коли повернулися надвечір, маля було на тому ж місці.

Лілія Вознюк, жителька села Мар'янівка:

Воно не ходило і ледь голову підіймало. Коли ми його забрали до хати, чоловік шприцом з молочком його відпоював два дні. Перші дні взагалі чоловік кормив: і вночі вставав кожні три години, а вдень кожні дві з половиною - три години.

Нині косуля Мілка п'є молоко з дитячої пляшечки. До рук господарів йде охоче.

Лілія Вознюк, жителька села Мар'янівка:

Кожні дві години кормимо, водичка два рази вдень, і воно вже в нас почало їсти траву і спориш оцей, воно дуже добре їсть.

Живе косуля в родині вже два тижні. За цей час набрала більш як півтора кілограма. Маля охоче грається з дітьми. Особливо з наймолодшою донькою Вознюків Євгенією.

Євгенія Вознюк, жителька села Мар'янівка:

За мною бігає, грається. Деколи навіть не можна її зловить. Вона любить, коли якісь місця вже знає, то вона може по них бігати безперестанку, і не любить, коли там її вже на ніч закривають, вона там починає пищать, коли нікого не бачить.

А ще дика коза потоваришувала з усіма домашніми улюбленцями. Із собакою Рафіком, кажуть діти, вони - найліпші друзі.

Валерія, жителька села Мар'янівка:

З песиком, з гусем. Там вони з ним бігають, ходять разом. Вона привикла до нас швидко.

Не злякалася Мілка і нашої знімальної групи. Охоче позувала на камеру.

Обійстя, де живуть Вознюки, неогороджене. Та косуленя нікуди не втікає від своїх рятівників.

Лілія Вознюк, жителька села Мар'янівка:

З нею ходять і по вулиці, і скрізь. Воно від дітей практично не відходить, іде з ними поряд. Таке стало - в магазин іде, заходить у магазин. Воно любить до капусточки підійти, подивиться і вертається з нами назад.

Знайти покинуте косуленя - то велика рідкість, кажуть лісівники. Хоча в лісах Рівненщини і водиться їх велика кількість, та зазвичай, ці тварини не кидають свого потомства. Припускають, з мамою-косулею могло щось статися. Пояснюють, дика коза швидко звикає до людей, особливо, якщо її забрати ще малям.

Василь Юхимчук, інженер охорони та захисту лісу філії "Костопільське лісове господарство":

Якщо це косуленя випустити в дику природу, то шанси вижити в нього зовсім невеликі, того що воно вже буде йти до людей, воно вже не має, скажемо, такого інстинкту захисту.

Мілку відпускати поки нікуди не планують, каже Лілія. Маля й надалі житиме у новій "сімʼї". А коли підросте - її планують віддати під нагляд фахівців. Підшуковують зоопарк або ферму, де зможуть прийняти цю граційну тварину.