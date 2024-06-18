Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення [ Редагувати ]
Український уряд вирішив звільнити Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Кабінету міністрів України.
В уряді зазначили, що розпорядження про звільнення Найєма було ухвалено під час сьогоднішнього засідання.
Раніше ВРП підтримала звільнення ексглави Верховного суду Князєва.
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