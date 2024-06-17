Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення звільнити Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.

Про це повідомляє пресслужба ВРП та Центр протидії корупції.

Рішення було прийнято за результатами розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий "подарунок" у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади, - йдеться у повідомленні.

ВРП зазначає, що після ухвалення рішення про звільнення судді з посади, він автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя до остаточного рішення Вищої ради правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими без додаткового рішення Вищої ради правосуддя.