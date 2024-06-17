ВРП підтримала звільнення ексглави Верховного суду Князєва [ Редагувати ]
Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення звільнити Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду.
Про це повідомляє пресслужба ВРП та Центр протидії корупції.
Рішення було прийнято за результатами розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий "подарунок" у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.
Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади, - йдеться у повідомленні.
ВРП зазначає, що після ухвалення рішення про звільнення судді з посади, він автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя до остаточного рішення Вищої ради правосуддя.
Судді вважаються тимчасово відстороненими без додаткового рішення Вищої ради правосуддя.
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