Станом на зараз, від початку доби, 19 червня, на лінії фронту зафіксовано 42 бойових зіткнення. Ситуація напружена на Лиманському й Курахівському напрямках. Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати поблизу населеного пункту Липці. Продовжується бій в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку тривають чотири бої неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів атакував поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку вже відбулось дев'ять боєзіткнень. Дві ворожі атаки відбиті біля Нового та Кліщіївки. Зокрема сім боїв продовжуються в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

На Покровському напрямку ворог вже 13 разів намагався прорвати оборону неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Наразі п'ять боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог намагався атакувати неподалік Парасковіївки. Наразі ситуація напружена в районі Красногорівки, де тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог без успіху намагався відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

Раніше ми писали про те, що ворог 404 рази обстріляв Запорізьку область, зруйновано 7 будинків.