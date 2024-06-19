Між Україною та Грузією буде відновлено поромне сполучення. Час у дорозі буде близько 60 годин.

Про це повідомляє сайт перевізника Ukrferry.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поромне сполучення з Грузією було зупинено.

Проте перший рейс із Чорноморська вже заплановано на 2 липня. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, збудований у Німеччині в 1989 році. Судно перебуває під класифікаційним наглядом Lloyd.

Пором розрахований на 250 пасажирів у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісних і тримісних, обладнаних усіма необхідними зручностями. Пасажири можуть скористатися рестораном, баром, лаунж-зоною, салоном з відео та супутниковим телебаченням, а також дитячим куточком.