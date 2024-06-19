Україна та Грузія відновлять поромне сполучення [ Редагувати ]
Між Україною та Грузією буде відновлено поромне сполучення. Час у дорозі буде близько 60 годин.
Про це повідомляє сайт перевізника Ukrferry.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поромне сполучення з Грузією було зупинено.
Проте перший рейс із Чорноморська вже заплановано на 2 липня. На маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, збудований у Німеччині в 1989 році. Судно перебуває під класифікаційним наглядом Lloyd.
Пором розрахований на 250 пасажирів у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісних і тримісних, обладнаних усіма необхідними зручностями. Пасажири можуть скористатися рестораном, баром, лаунж-зоною, салоном з відео та супутниковим телебаченням, а також дитячим куточком.
Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина понад 190 м, ширина 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах. Дві вантажні палуби можуть одночасно вмістити 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR, - йдеться у повідомленні.
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