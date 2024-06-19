У районі Борової Харківської області російські війська посилили обстріли, ситуація залишається напруженою, тому невдовзі може початися примусова евакуація з території громади. Про це попередив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щодо ситуації на Борівському напрямку. Спостерігаємо збільшення кількості обстрілів окупантів. Ворог знищує цивільну інфраструктуру, завдає ударів по логістичних обʼєктах, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні.

Тому маємо максимально убезпечувати цивільне населення, а особливо - родини з дітьми.

Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області", - написав Синєгубов.

Очільник Харківщини зауважив, що ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибувають свіжомобілізовані.

18 червня аналітики українського ресурсу DeepState повідомили, що ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову.

На ділянці від Райгородки до Нововодяного росіяни зібрали до 10 000 чоловік особового складу та близько 450 одиниць військової техніки, з яких 200 артсистем. Мета - спроба повторити минулорічний наступ на Борову.

Проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр.

Росіяни розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "шторм v", "чорна мамба", "фіксики" та "чвк патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14.

Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень вояків.

За наявною інформацією, противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.

Раніше у 153 бригаді ЗСУ заявили, що у Вовчанську та у Липцях на Харківщині противнику перебили логістику.