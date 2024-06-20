Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше повністю показала свою чотиримісячну донечку.

Спортсмен став батьком учетверте ще 28 січня, але до цього часу разом з коханою не поспішав показувати молодшу доньку. Та цього разу дружина Усика зробила виняток, опублікувавши зворушливі фото з маленькою Марійкою.

На одному знімку вона ніжно тримає донечку на руках, а на іншому - підіймає її догори.

Катерина також поділилася серією світлин, де маленька Марійка лежить у ліжечку та серед іграшок мило позує перед камерою.

Варто зазначити, що Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію.

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