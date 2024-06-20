Дружина Олександра Усика вперше показала їхню чотиримісячну донечку [ Редагувати ]
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина вперше повністю показала свою чотиримісячну донечку.
Спортсмен став батьком учетверте ще 28 січня, але до цього часу разом з коханою не поспішав показувати молодшу доньку. Та цього разу дружина Усика зробила виняток, опублікувавши зворушливі фото з маленькою Марійкою.
На одному знімку вона ніжно тримає донечку на руках, а на іншому - підіймає її догори.
Катерина також поділилася серією світлин, де маленька Марійка лежить у ліжечку та серед іграшок мило позує перед камерою.
Варто зазначити, що Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію.
Раніше ми повідомляли, що Світлана Лобода зламала руку.
по темі
Дитинча було зовсім немічним. Його забрали додому. Вигодовували спочатку зі шприца, а згодом з дитячої пляшечки. Тепер оленятко потроху починає самостійно їсти траву. Історію порятунку - розповість моя колега Сніжана Сидорук.
Абсолютний чемпіон світу відвідав свого товариша після бою за титул тимчасового чемпіона за версією WBC
Це, нагадаю, проєкт ініційованим Президентом Володимиром Зеленським. Змагання та урочисте нагородження бачив мій колега Анатолій Журавльов. Його репортаж - далі.
"Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги" вже на фінішній прямій. Стартував всеукраїнський етап змагань, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським. Напередодні відбулося його урочисте відкриття. Репортаж Анатолія Журавльова.
Цього тижня у місті стартувала видача гуманітарної допомоги - так званого сімейного набору, який отримують родини з неповнолітніми. Коли люди отримували свої пакунки, десь неподалік гриміли вибухи. Наша Олена Мендалюк усе бачила і чула.
Хмелівська громада, в якій тепер житиме велика сім'я, радо прийняла переселенців. Для заохочення, особливо родин з дітьми, район забезпечує житлом та допомогою. Більше про життя на лінії вогню, евакуацію звідти та облаштування на новому місці - Юлія Зайцева розкаже.