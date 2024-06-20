Двоє постраждалих, вибиті шибки, пошкоджений науково-дослідний інститут. Загалом руйнувань зазнали 16 будівель. Такі наслідки атаки безпілотниками по Львівщині. Цього разу регіон росіяни атакували 5 "Шахедами". В якому стані потерпілі та подробиці руйнувань - далі у сюжеті.

Жителі передмістя Львова оговтуються після атаки шахедів. Повибивало вікна та пошкодило балкони й двері в багатоповерхівці.

Наталія Василівна, жителька села Малехів:

Ви подивіться - це скло. Це ж не просто навіть розбити. І двері вивалило так, що аж ручка обірвалась. Воно летіло аж туди - я проснулася вже від того, що на мене сипалося скло.

Ворог Львівщину атакував п'ятьма безпілотниками.

Інна, жителька села Малехів:

Дуже чути було "Шахед", звуки "Шахеда". І дуже страшно, бо ми опинились в епіцентрі. Але дякуємо ППО, збили. Ми всі живі.

Уламки збитого ворожого дрона поруйнували й офісне приміщення та понівечили автівки поруч.

Роман - власник фірми, яка орендувала тут офіс. Що вціліло та які збитки - чоловік навіть не знає.

Роман, орендар офісу:

У нас якраз третій останній поверх з тої сторони, де це все прилетіло. Техніки там, комп'ютери. Туди поки що не пускають, бо слідчі дії відбуваються.

Постраждали двоє чоловіків. Одному надали допомогу на місці. А от іншого - сімдесятирічного охоронця офісного центру - довелося госпіталізувати у Львів. Медики кажуть, у нього стан середньої тяжкості.

Сергій Іщук, завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні у Львові:

В потерпілого було діагностовано вибухову травму - осколкове поранення м'яких тканин голови, тулуба та кінцівок, а також закриті переломи великогомілкової кістки лівої нижньої кінцівки й великогомілкової кістки правої нижньої кінцівки.

Уламки ворожого безпілотника пошкодили корпус науково-дослідного інституту та частково лінії електропередач. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки.