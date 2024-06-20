Львівщина оговтується від наслідків атаки "Шахедами" [ Редагувати ]
Двоє постраждалих, вибиті шибки, пошкоджений науково-дослідний інститут. Загалом руйнувань зазнали 16 будівель. Такі наслідки атаки безпілотниками по Львівщині. Цього разу регіон росіяни атакували 5 "Шахедами". В якому стані потерпілі та подробиці руйнувань - далі у сюжеті.
Жителі передмістя Львова оговтуються після атаки шахедів. Повибивало вікна та пошкодило балкони й двері в багатоповерхівці.
Наталія Василівна, жителька села Малехів:
Ви подивіться - це скло. Це ж не просто навіть розбити. І двері вивалило так, що аж ручка обірвалась. Воно летіло аж туди - я проснулася вже від того, що на мене сипалося скло.
Ворог Львівщину атакував п'ятьма безпілотниками.
Інна, жителька села Малехів:
Дуже чути було "Шахед", звуки "Шахеда". І дуже страшно, бо ми опинились в епіцентрі. Але дякуємо ППО, збили. Ми всі живі.
Уламки збитого ворожого дрона поруйнували й офісне приміщення та понівечили автівки поруч.
Роман - власник фірми, яка орендувала тут офіс. Що вціліло та які збитки - чоловік навіть не знає.
Роман, орендар офісу:
У нас якраз третій останній поверх з тої сторони, де це все прилетіло. Техніки там, комп'ютери. Туди поки що не пускають, бо слідчі дії відбуваються.
Постраждали двоє чоловіків. Одному надали допомогу на місці. А от іншого - сімдесятирічного охоронця офісного центру - довелося госпіталізувати у Львів. Медики кажуть, у нього стан середньої тяжкості.
Сергій Іщук, завідувач відділення невідкладної медичної допомоги лікарні у Львові:
В потерпілого було діагностовано вибухову травму - осколкове поранення м'яких тканин голови, тулуба та кінцівок, а також закриті переломи великогомілкової кістки лівої нижньої кінцівки й великогомілкової кістки правої нижньої кінцівки.
Уламки ворожого безпілотника пошкодили корпус науково-дослідного інституту та частково лінії електропередач. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки.
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