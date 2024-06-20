Дефіцит кадрів в Україні вже сягнув 40%. Кількість відкритих вакансій уже досягла рекордної позначки. Найгостріший дефіцит відчувається у сферах, де переважно працювали чоловіки. Наприклад, роботодавці у сфері будівництва підняли зарплати на 44%, а також почали більше залучати до роботи жінок.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла експертка ринку праці, HR-консультантка, бізнес-тренерка Ольга Тарасевич.

"Якщо бути супер лаконічною, то зараз на ринку праці - кадровий голод, тобто дефіцит кваліфікованих працівників. Ми спостерігали його і минулого року, але цього року кадровий дефіцит все більшає і більшає.

Якщо ми подивимось на портал Work.ua, то у травні було розміщено трохи більше 113 тисяч вакансій і при цьому 304 тисячі резюме. При цьому ми маємо враховувати, що на одну вакансію можуть шукати декілька спеціалістів, а один шукач може розмістити декілька резюме на різні посади. Тому точне співвідношення порахувати вкрай складно.

Щодо галузей з найбільшим дефіцитом можемо робити висновки опосередковано згідно з кількістю вакансій у тій чи іншій галузі. Наразі найбільшу кількість вакансій можемо побачити у сфері обслуговування, тут у травні була розміщена 21 тисяча вакансій.

На другому місці робочі спеціальності, виробництво - 19 тисяч вакансій. На третьому місці продаж і закупівля - 14 тисяч вакансій. І далі - роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес і туризм, логістика, керівництво середньої ланки, транспорт і автобізнес, медицина і фармацевтика, бухгалтерія та аудит. ..

За регіонами традиційно найбільша кількість вакансій у п'яти областях - це Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська і Харківська. Але щодо найбільшого приросту по кількості вакансій, то у травні, порівняно із квітнем, він був в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Сумській і Київській області.

Частина роботодавців переїжджає зі східних регіонів до центральних, на захід України, тому у тому ж Івано-Франківську могла побільшати кількість вакансій. Крім того, починався сезон туристичний, тому захід України міг бачити більшу кількість вакансій у цій галузі...

Найлегший спосіб боротися за співробітників - це боротися зарплатами. І якщо бізнес має таку можливість, він буде зарплати підвищувати. Не думаю, що це відбувається від місяця до місяця на такі великі суми, але ця тенденція може спостерігатися достатньо регулярно.

Хоча якщо казати про середню зарплату в Україні, то вже три місяці поспіль вона не зростає і складає 20 тисяч гривень. Середня зарплата за резюме складає 20 тисяч гривень, за вакансіями - 20 тисяч гривень", - розповіла Ольга Тарасевич.