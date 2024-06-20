Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби 20 червня - 96. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом дня окупанти скинули уже шість КАБів з території росії, з напрямків Бєлгорода та Шебекіного Бєлгородської області. Бомбардуванню піддано райони Вовчанська, Нескучного та Липців. Безуспішні штурмові дії сьогодні ворог вів у Вовчанську та біля Тихого.

Попередньо, на Харківському напрямку росіяни за сьогодні втратили вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон.

На Покровському напрямку наразі тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Напрямок залишається найгарячішим. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Євгенівка, Вовче та Нова Полтавка. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до 34.

Українські захисники стримують загарбників, завдаючи значних втрат. За поточну добу окупанти втратили на цьому напрямку 295 осіб, з них 99 - безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, дві гармати, одиницю спецтехніки та наземну станцію керування БпЛА. Пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.



Пообіді, по дві нових безуспішних спроби ворога атакувати побільшало на Курахівському та Придніпровському напрямках. На останньому росіяни скинули ще й шість керованих авіабомб - постраждали райони Новотягинки, Іванівки та Миколаївки.



На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.

Раніше ми писали про те, що росіяни скинули на Липці авіабомбу ФАБ-3000 вагою три тонни.