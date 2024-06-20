Майже рік в Україні діє "Єдиний реєстр зброї". Процедуру подачі документів на отримання дозволу спростили. Достатньо скористатися Єдиним вікном для громадян на сайті МВС, подати онлайн усі необхідні довідки та отримати погодження в зазначені терміни. Авжеж, якщо громадянин пройде перевірку.

Як працює Єдиний реєстр - з'ясовував Євген Лесной.

Сергій Львович - тренер у стрілковому клубі. Навчає і завзятих любителів постріляти, і початківців. Нині останніх побільшало. Бо вже рік як працює Єдиний реєстр зброї.

Сергій Льович, тренер стрілецького центру:

Електронний реєстр зброї я вважаю дуже прогресивною ідеєю. Це має бути зручним. Для органів МВС має бути менше паперової роботи.

Головна мета Єдиного реєстру зброї - оновити облік всього що за законом вважають зброєю в Україні, а відповідно і отримання дозволу.

Сергій Львович, тренер стрілецького центру:

Власники зброї позбавляються необхідності подавати кучу паперових документів при отриманні нових дозволів, при продовженні дозволу, вони можуть це зробити в електронній формі.

Андрій Шольов згадує, як в дев'яності отримував дозвіл на володіння вогнепальної зброї. Тоді це було досить складно.

Андрій Шольов: викладач, доцент кафедри англійської мови:

Для того, щоб отримати цей дозвіл, треба було працевлаштуватися в позавідомчу охорону структурі МВС, пройти там вишкіл, постріляти, теоретичну підготовку отримати.

За понад два десятки років правила значно спростили. Сергій айтівець свою першу рушницю отримав на початку повномасштабної війни. Тоді пройшов і всі процедури для дозволу на зброю.

Сергій Лисиченко, власник зброї:

Я пішов в магазин, проплатив, вони мені дали чек, що я купив зброю. Ось і з цим чеком пішов просто в дозвільну, паспорт, це все показав. Вони прийняли мої документи.

Зараз більшу частину документів подають в електронному вигляді.

Євген Лесной, кореспондент:

Згідно з офіційною інформацією подати заявку на отримання дозволу на володіння зброї можна за допомогою державного порталу "Дія". Треба підтвердити інформацію про себе через id-банкінг, завантажити сканкопії певних документів. Таким чином ваші дані йдуть на опрацювання.

Запрацювала система єдиного вікна. Саме так це називається на сайті Міністерства внутрішніх справ. За допомогою "Дії" вся інформація передається в МВС. Так пояснюють фахівці.

Максим Мазур, адвокат:

Ми можемо отримати дозвіл на придбання дозволених видів зброї шляхом електронного кабінету. Про що це? Це мова йде про те, що ми можемо прикріпити всі документи, накласти на них кваліфікований електронний підпис, що є підтвердженням, що саме дана особа відправляє заявку.

Правом на подання онлайн-заявки, щоби отримати дозвіл на володіння зброєю за рік скористалося чимало українців.

Євген Лесной, кореспондент:

Наразі майже 330 тисяч заяв українців подано в єдиний реєстр зброї. 95 відсотків з них було ухвалено. Тобто люди отримали дозвіл.

80 тисяч заявок було подано саме в онлайн варіанті через Єдине вікно для громадян. За останні місяці кількість охочих мати право на легальну зброю подвоїлося. Натомість юристи зазначають, що серед них далеко не всі новачки.

Максим Мазур, адвокат:

Туди ж були заявки на продовження дозволів, котрі вже існують станом на сьогодні, в цю цифру.

Сергій - один з тих, хто перший дозвіл на зброю отримав в нульових. Легально має право володіти як пістолетом, так й мисливською рушницею.

Право на онлайн-оновлення даних вже використав. Але бачить у Єдиному реєстрі зброї певні недоліки.

Сергій Старенький, мисливець, адвокат:

Зараз паперові дозволи, книжечки або пластикові посвідчення не видаються. Чи на нову зброю, чи на продовження. Доступ до цього реєстру для перевірки мають лише працівники поліції. Якщо на блок-пості немає поліцейського безпосередньо, а стоять, наприклад, військові, або Нацгвардія, або прикордонники, вони не можуть отримати доступ до цього реєстру.

Є певні зауваження щодо електронних дозволів, адже у сільській місцевості якісний інтернет є не завжди. Крім того, власники мисливської зброї здебільшого пенсіонери.

Сергій Старенький, мисливець, адвокат:

Велика частина цієї мисливської зброї перебуває у законному користуванні осіб у сільській місцевості - пенсіонерів, які не користуються смартфонами, гаджетами. не завжди є інтернет у тому ліс, щоб перевірити реєстр.

Попри ці недоліки, на виправлення яких очікують власники зброї, та загалом вважають: наявність Єдиного реєстру зброї позитивне явище.

Максим Мазур, адвокат:

Це досить сильно виключило корупційну складову. Тобто ми не залежимо від когось тут, що, ага, я тобі не надав, бо ти чимось мені не сподобався.

Сергій Сумський, директор департаменту інформації МВС України:

Зменшити корупційні ризики, яка, можливо, супроводжує реєстрацію зброї, й контроль за її обігом. Й зробіть цю послугу доступнішою, щоб власник зброї міг або отримати дозвіл на придбання, або на зберігання онлайн, зареєструвавшись в реєстр.

Варто зазначити, що під час воєнного стану вже запрацював і закон про облік так званої трофейної зброї. Її так саме треба внести в Єдиний реєстр зброї.

Все це створює можливість ввести контроль за обігом зброї в Україні.

Сергій Сумський, директор департаменту інформації МВС України:

Це позитивно вплинуло на реєстрацію зброї в країні, посилило контроль над цими процесами, і кількість звернень до цього реєстру, кількість власників цієї зброї підвищуються. І ці процеси стають більш контрольованими.

І допомагає боротися з нелегальним обігом зброї. Лише торік правоохоронці вилучили п'ять тисяч одиниць вогнепальної зброї. Але, українці переважно законослухняні. Тому готові й до тренувань в спеціалізованих тирах, і до придбання на законних підставах зброї для самозахисту.

Андрій Шольов, викладач, доцент кафедри англійської мови, НУ "ОМА":

Було опитування в "Дії", я проголосував за те, щоб люди, українці, як громадяни, мали зброю і могли носити для самозахисту.

Зрозуміло одне - під час тривалої війни росії проти України переважна більшість наших громадян мають навчитися володіти зброєю. А процес отримання дозволу потроху спрощується.