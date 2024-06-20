Сьогодні 20 червня у світі відзначають Всесвітній день біженця. В Ужгороді - місті, яке завжди було відкритим для всіх, хто шукає прихистку, з цієї нагоди влаштували "Толоку солідарності та рішень для біженців та внутрішньопереміщених осіб".

Про знайомства, обмін досвідом та допомогу на новому місці - далі.

Ірина показує роботи своїх учнів. Вже майже рік вона безкоштовно навчає дітей фотографувати у своїй студії в селі Тур'я Ремета. Туди у 22-му переїхала із Маріуполя. Жінка мріяла відкрити свою фотостудію ще вдома, але завадила війна.

Ірина Рогозіна, переселенка із Маріуполя:

Але душа лежить до цього, і я вирішила через це допомогти не тільки собі, але і діткам - і місцевим, і приїжджим. Треба йти на роботу, треба щось створювати, треба рухатися інакше ми потонемо у своїх думках, у своїх стражданнях.

Ірина заснувала на Закарпатті громадську організацію, і подала проєкт навчальної студії агенції ООН у справах біженців. Завдяки цьому і змогла придбати фотообладнання.

Ірина Рогозіна, переселенка із Маріуполя:

У мене в команді дуже багато діток ВПО, понад 50 відсотків. Це крафтовий шоколад, ми його готуємо його із натуральних кавових бобів, використовуємо какао-боби із Венесуели й Мадагаскару.

Як почала будувати кар'єру спочатку, розповідає Юлія з Краматорська. Вдома вона малу власну кондитерську. Коли приїхала на Закарпаття спершу влаштувалася пекарем, а згодом відкрила справу із виготовлення шоколаду.

Юлія Савинська, переселенка із Краматорська:

Я отримала грантові програми, завдяки яким я докупила обладнання, щоб готувати більше і професійніше. Найважче - це просувати свою продукцію, коли тебе ніхто не знає, але завдяки програмам навчання, я познайомилась із класними дівчатами, а вони мене познайомили з іншими - це дало старт.

Щоб підтримати людей, які змушені були залишити свої домівки через війну - в Ужгороді організували особливу толоку.

Переселенці стикаються із різними викликами - це пошуки житла, роботи та нових друзів. А толока - це місце для знайомств та обміну досвідом.

Анжела Бабкіна, регіональна координаторка благодійного фонду:

Ми працюємо із державними органами влади, із громадським сектором, для того, аби зробити такий місток між ними, і активізувати всі такі моменти, щоб інтеграція й адаптація проходили менш болісно, для тих, хто обрав для себе Закарпаття.

Віра Шелест, виконувачка обов'язків польового офісу Агентства ООН у справах біженців в Закарпатській й Івано-Франківській областях:

Понад 30 відсотків таких ВПО, які проживають на Закарпатті, планують інтегруватися і залишатися вже в приймаючій громаді. Це дуже великий показник.

Швидше інтегруватися допомагає і міжнародна спільна, фінансуючи проєкти та грантові програми. За офіційними даними, кількість біженців в Україні сягнула понад 9 мільйонів. За останні десять років рекордно зросла із 60 мільйонів до 120 - кількість людей, які були вимушені покинути свої домівки й шукати прихистку деінде й у світі.