Потужна злива у Львові повалила 100 дерев (відео) [ Редагувати ]
У Львові 22 червня пройшла потужна злива, сильний вітер повалив майже 100 дерев, пошкоджені дахи будинків та лінії електропередач. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій. Головне жодна людина не постраждала. Роботу громадського транспорту відновлено повністю.
Повалено близько 100 дерев. Пошкоджено до 10 дахів.
На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах. Всі пошкодження усунемо.
Пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла. Комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі" - написав очільник міста Лева.
Через негоду на Львівщині 155 населених пунктів знеструмлено повністю та 263 частково у різних районах області. Енергетики ліквідовують наслідки негоди.
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