Сили оборони знищили за добу 1220 окупантів, 4 танки та 40 гармат [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 25 червня, знищили 1 220 російських вояків, загальна кількість втрат армії рф з початку повномасш табного вторгнення сягнула 538 060 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 538 060 (+1 220) осіб,
- танків - 8 039 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин - 15 450 (+19) од,
- артилерійських систем - 14 321 (+40) од,
- РСЗВ - 1 108 (+0) од,
- засобів ППО - 863 (+0) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 435 (+22),
- крилатих ракет - 2 324 (+0),
- кораблів/катерів - 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 407 (+45) од,
- спеціальної техніки - 2 409 (+6).
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