Військовий облік для жінок-медиків став обов'язковим після травневої постанови уряду. Тоді у Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів внесли суттєві корективи.

Згідно з нововведеннями, усі жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту і ще не перебувають на військовому обліку, мають отримати військово-обліковий документ. А ті, хто його має, оновити дані. Як до такої новини поставились у медзакладах - розкажуть наші кореспонденти.

Вікторія Луценко працює медсестрою вже 32 роки. І саме стільки часу жінка перебуває на військовому обліку. Свої дані після прийняття нового закону оновила онлайн через сервіс "Резерв+".

Вікторія Луценко, старша медсестра:

Не злякались, поновлення в нас відбулось, всі медпрацівники знають, який складаний час. Це наш безпосередній обов'язок. Ми медпрацівники, ми готуємо кадри для надання невідкладної допомоги.

У цьому медзакладі половина колективу жінки. І за винятком кількох відсотків тих, хто списаний за станом здоров'я чи заброньований, усі перебувають на військовому обліку. У разі потреби вони готові стати до лав ЗСУ.

Наталія Косенчук, головна медсестра:

Все, що потрібно, те й будемо робити. Мене більше страшить, щоб сюди не прийшли росіяни. Перший раз мене відправили в військкомат, ще коли закінчила медколедж, це звичайна справа.

Керівництво медзакладу пояснює: військовий облік для медиків, що практикують, звична справа від часу незалежності України. Наразі жодних змін в роботі лікарні через нововведення немає. Щоправда, у разі мобілізації частини працівників, тут уже мають план, як працювати далі.

Дмитро Задериголова, медичний директор лікарні:

Ми перекриваємо ці питання внутрішніми резервами, ми свідомі, що можуть призвати в ЗСУ, і є в нас як внутрішні резерви, так і багато переселенців, які шукають роботу, проблем нема, заклад буде функціонувати незалежно від того скільки і як.

Скільки саме військовозобов'язаних жінок-медиків перебувають на обліку і скільки мають оновити дані в центрі комплектування та соціальної підтримки не уточнюють. Ця інформація не для розголосу. Тут лише нагадують, що травнева постанова Кабміну зобов'язує стати на облік не лише тих жінок-медиків, які працюють за спеціальністю, а й тих, хто просто отримав відповідну освіту. І уточнюють: оновлення даних - це ще не мобілізація.

Аліна Кривошея, пресофіцер Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

Військовозобов'язані жінки призиваються виключно за власною згодою, написавши перед цим заяву на керівника центру комплектування та соцпідтримки. Ті жінки, що не є військовозобов'язані, їм не потрібно оновлювати дані. Ті, хто мають професію, споріднену до військової облікової спеціальності, можуть стати на облік, але виключно за власним бажанням.

Стати на облік жінки можуть і в Центрі комплектування. Із собою треба мати паспорт, номер картки платника податків, диплом, документи про одруження та наявність дітей. У разі ігнорування нововведень, у військкоматі нагадують: жінки так само несуть адмінвідповідальність, як і чоловіки.