Шоста ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії не змогла вийти до другого кола Вімблдону, третього в сезоні турніру "Великого шолому".

У першому матчі 25-річна Вондроушова поступилася іспанці Джесіці Бузас Манейро, 83 ракетці світу, з рахунком 4:6, 2:6.

Вондроушова торік стала переможницею Вімблдону.

21-річна Бузас Манейро вперше у кар'єрі вийшла у друге коло на турнірі "Великого шолома". Її наступною суперницею буде переможниця пари Крістіна Буча (Іспанія) - Ана Богдан (Румунія).

The win of her life ✨



21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

У друге коло Вімблдону-2024 вийшли три українські тенісистки - Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Ще чотири українські тенісистки зіграють свої матчі першого кола сьогодні, 2 липня.

Вімблдон завершиться 14 липня. Загальний призовий фонд турніру складає 50 млн фунтів стерлінгів.