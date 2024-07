Шоста ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії не змогла вийти до другого кола Вімблдону, третього в сезоні турніру "Великого шолому".

У першому матчі 25-річна Вондроушова поступилася іспанці Джесіці Бузас Манейро, 83 ракетці світу, з рахунком 4:6, 2:6.

Вондроушова торік стала переможницею Вімблдону.

21-річна Бузас Манейро вперше у кар'єрі вийшла у друге коло на турнірі "Великого шолома". Її наступною суперницею буде переможниця пари Крістіна Буча (Іспанія) - Ана Богдан (Румунія).

