Чинна чемпіонка Вімблдону сенсаційно програла у першому колі [ Редагувати ]
Шоста ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії не змогла вийти до другого кола Вімблдону, третього в сезоні турніру "Великого шолому".
У першому матчі 25-річна Вондроушова поступилася іспанці Джесіці Бузас Манейро, 83 ракетці світу, з рахунком 4:6, 2:6.
Вондроушова торік стала переможницею Вімблдону.
21-річна Бузас Манейро вперше у кар'єрі вийшла у друге коло на турнірі "Великого шолома". Її наступною суперницею буде переможниця пари Крістіна Буча (Іспанія) - Ана Богдан (Румунія).
The win of her life ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024
21-year-old Jessica Bouzas Maneiro beats defending champion Marketa Vondrousova 6-4, 6-2 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/16PSpOvi0I
У друге коло Вімблдону-2024 вийшли три українські тенісистки - Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Ще чотири українські тенісистки зіграють свої матчі першого кола сьогодні, 2 липня.
Вімблдон завершиться 14 липня. Загальний призовий фонд турніру складає 50 млн фунтів стерлінгів.
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