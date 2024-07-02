3 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а також преподобних Анатоліїв, затворників Києво-Печерських. У народі - Маків день. Про традиції та прикмети 3 липня і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем - розповідаємо в матеріалі.

2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою (ті, що не переходять) змістилися на 13 днів раніше. Але частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря - збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Церковне свято в Україні за новим стилем

3 липня за новим календарним стилем (16 липня - за старим) - день пам'яті святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, а також преподобних Анатоліїв, затворників Києво-Печерських.

Церковне свято 3 липня за старим стилем

3 липня за старим календарним стилем згадують священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Також за старим календарем триває Петрів піст 2024 року - до 11 липня.

Прикмети на 3 липня

За прикметами дня судять про погоду:

літають зграї комарів і мошок - весь найближчий тиждень буде дуже спекотно;

павуки плетуть павутину - до погожої погоди;

вода в колодязях убуває - чекай спеку.

У народному календарі 3 липня - свято Маків день. Також його ще називають Стожари та Мокій і Марк - на честь святих римських мучеників Мокія і Марка, пам'ять яких теж звершується сьогодні. У Маків день зазвичай збирають мак і за кількістю зерен судять про врожай: якщо їх багато - рік буде врожайним.

Що не можна робити 3 липня

Сьогодні, як і в будь-який інший день, церква не схвалює лайки і сварок, виступає проти злоби, наклепу, жадібності, зневіри. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить про неї.

За народними прикметами цього дня не слід давати гроші в борг - це до сварки, і не рекомендуютьрозпочинати жодних нових і важливих справ, ставити цілі та планувати майбутнє - плани зруйнуються. Тож все краще перенести на завтра. Також 3 липня не радять що-небудь садити на городі та в саду - рости буде погано.

Що можна робити 3 липня

Святі Анатолії є покровителями всіх, хто носить це ім'я - цього дня можна помолитися про здоров'я, Божу допомогу.

Наші предки цього дня святили зерна маку. Освячений мак зберігали вдома - вважалося, що він захищає від нечисті і привертає в дім добробут. Маків день вважається сприятливим для сінокосу і полювання.

Іменини 3 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Олександр, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Пилип, Фома.

За старим стилем іменини в Андрія, Гліба, Інни, Луки, Наума, Римми, Пінни, Фоми.