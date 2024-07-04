Під час відключень світла малому бізнесу доводиться нелегко. Кав'ярні працюють при свічках, не готуючи гарячі напої, а магазини - витрачаються на зарядні станції та генератори. Докладніше про те, як на Миколаївщині власники малого бізнесу пристосувалися до графіків погодинних відключень світла, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

Олена відкрила кав'ярню під час повномасштабної війни рік тому. Нині власниця малого бізнесу, через відключення світла зазнає збитків.

Олена, власниця кав'ярні:

Ми не дуже пристосувалися до нових відключень світла, вони ще змінюються, змінюються декади, тому у нас графік роботи з 9 години ранку і до 23:00, і, на жаль, більшу частину робочого дня ми працюємо без світла.

Грошей придбати генератор Олена не має, тому гарячі напої не готує. Так і втрачає більшу частину клієнтів.

Олена, власниця кав'ярні:

Коли клієнти заходять до нас за гарячою кавою і дізнаються, що ми працюємо без генератора, на жаль, більша частина розвертається і йдуть, тому що саме йшли за цим і ніякої альтернативи як лимонад, мохіто не підходять клієнтам. Треба платити оренду, треба видавати зарплатню баристі, прибиральниці, світло.

Коли вимикають світло, у нас доволі темна кав'ярня, нас рятує павербанк, його ми підключаємо сюди й світло є. Це більше зручно для баристи, тому що саму кав'ярню це не освітлює.

Відвідувачам за відсутності світла Олена пропонує холодні напої та смаколики. Саме це допомагає триматися та не закрити кав'ярню.

Олена, власниця кав'ярні:

Це дуже погано впливає на нашу роботу, тому що каву без світла ми робити не можемо, але ми викручуємося, робимо холодні напої, лимонади, мохіто, холодну каву також можемо робити, але то вже наші невеличкі лайфхаки. У нас дуже потужна кавова машина і вона потребує потужного генератора, у нас зараз немає змоги його придбати, щоб працювати у ці відключення світла, але пристосовуємося як можемо.

Пристосувався до відключення світла власник магазину дитячих іграшок.

Валерій Антонов - власник магазину:

Магазин працює зараз від аварійного джерела живлення - це два акумулятори, які працюють по черзі. До кожного акумулятору йде зарядна станція та інвертор - він один у нас, на жаль, другого не вистачає, бо ціни зараз космічні.

Магазин працює в місті 15 років, за час повномасштабної війни втратив частину клієнтів.

Так, кількість людей зменшилась. Людей і так було мало, людей багато поїхало, а ті, хто приїхав із небезпечних регіонів, не знають про магазин, тобто зараз треба наново розкручуватися.

Хоч і прибуток Валерія зменшився, заробітну плату працівникам не знизив.

Намагаюсь заробітну плату не урізати, тому що все дорожчає, куди людей ображати. Не можна.

Керівник магазину економить на освітленні, тому і досі не користується генератором.

Генератор ми не запускали, він потребує обслуговування постійного і поки тривалого часу не буде, як локдаунів, я сподіваюся, генераторами ми не будемо користуватися, а так витрати виросли - довелося купувати ще одну зарядну станцію, зараз шукаємо ще один інвертор. Ціни виросли, товар дорожче ніж був до відключення. Нам важко.

Спеціальних програм для допомоги малому бізнесу під час погодинних відключень світла у міській раді не передбачено.