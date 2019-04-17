Песах, или еврейская Пасха - один из главных праздников еврейского народа, который символизирует освобождение иудеев из египетского рабства.

В этом году Песах начинается вечером пятницу 19 апреля и длится до заката солнца 27 апреля. Праздничными являются первый и последний два дня. Остальные дни считаются полупраздничными.

Слово "песах" в переводе с иврита означает "прошел мимо".

Как гласит Ветхий завет, последнее испытание настигло евреев, когда они оказались возле Красного моря, воды которого расступились и Моисею со своим народом удалось перейти на другой берег. Таким образом они спаслись от египтян, которые устроили погоню за ними.

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Традиции

Для евреев Песах символизирует не только физическое и духовное освобождение, но и наступление весны и возрождение природы.

Много традиций Песаха связано с запретами и едой. Главный атрибут праздника - это маца - пресные лепешки, которые, согласно легенде, успели приготовить евреи во время Исхода из Египта. Сейчас особое внимание евреи уделяют выпеканию кошерной мацы. Ее приготовление не должно превышать 18 минут.

В Песах запрещены продукты из злаков, которые успели забродить. Семьи стараются доесть к началу праздника все наличные запасы "хамеца" (хлеб, макароны, печенье, суповые смеси), а также очистить от него дом. Поэтому сложился обычай устраивать генеральную уборку с целью избавиться от следов квасного (хамеца).

Центральным мероприятием Песаха является Седер - пасхальный вечер. Это семейный ужин, который проводят в первый и второй дни праздника с особо установленным порядком действий. "Седер" на иврите означает "порядок".

Обязательной традицией Седера является чтение пасхального рассказа об Исходе евреев из Египта.

Праздничный стол состоит из ряда символических блюд:

мацы,

4 бокалов кошерного вина (символизирует обещания, данные Богом еврейскому народу),

соленой воды (символизирует слезы евреев),

горькой зелени (символизируют горечь египетского рабства),

салата из тертых яблок, фиников и орехов (символизирует цвет глины, из которой евреи делали кирпичи, находясь в египетском рабстве),

бараньей голени (символизирует пасхальное жертвоприношение в храме),

сваренного вкрутую куриного яйца (как память о богослужениях в храме),

кусочка весеннего овоща.

Заканчивают празднование Песаха на восьмой день. В этот праздник читают утреннюю молитву, а также устраивают специальную "трапезу Мошиаха" - едят мацу и пьют четыре бокала вина.

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