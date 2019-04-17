Песах 2019: что нельзя делать в праздник [ Редактировать ]
Песах, или еврейская Пасха - один из главных праздников еврейского народа, который символизирует освобождение иудеев из египетского рабства.
В этом году Песах начинается вечером пятницу 19 апреля и длится до заката солнца 27 апреля. Праздничными являются первый и последний два дня. Остальные дни считаются полупраздничными.
Слово "песах" в переводе с иврита означает "прошел мимо".
Как гласит Ветхий завет, последнее испытание настигло евреев, когда они оказались возле Красного моря, воды которого расступились и Моисею со своим народом удалось перейти на другой берег. Таким образом они спаслись от египтян, которые устроили погоню за ними.
Традиции
Для евреев Песах символизирует не только физическое и духовное освобождение, но и наступление весны и возрождение природы.
Много традиций Песаха связано с запретами и едой. Главный атрибут праздника - это маца - пресные лепешки, которые, согласно легенде, успели приготовить евреи во время Исхода из Египта. Сейчас особое внимание евреи уделяют выпеканию кошерной мацы. Ее приготовление не должно превышать 18 минут.
В Песах запрещены продукты из злаков, которые успели забродить. Семьи стараются доесть к началу праздника все наличные запасы "хамеца" (хлеб, макароны, печенье, суповые смеси), а также очистить от него дом. Поэтому сложился обычай устраивать генеральную уборку с целью избавиться от следов квасного (хамеца).
Центральным мероприятием Песаха является Седер - пасхальный вечер. Это семейный ужин, который проводят в первый и второй дни праздника с особо установленным порядком действий. "Седер" на иврите означает "порядок".
Обязательной традицией Седера является чтение пасхального рассказа об Исходе евреев из Египта.
Праздничный стол состоит из ряда символических блюд:
- мацы,
- 4 бокалов кошерного вина (символизирует обещания, данные Богом еврейскому народу),
- соленой воды (символизирует слезы евреев),
- горькой зелени (символизируют горечь египетского рабства),
- салата из тертых яблок, фиников и орехов (символизирует цвет глины, из которой евреи делали кирпичи, находясь в египетском рабстве),
- бараньей голени (символизирует пасхальное жертвоприношение в храме),
- сваренного вкрутую куриного яйца (как память о богослужениях в храме),
- кусочка весеннего овоща.
Заканчивают празднование Песаха на восьмой день. В этот праздник читают утреннюю молитву, а также устраивают специальную "трапезу Мошиаха" - едят мацу и пьют четыре бокала вина.
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