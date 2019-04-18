Когда католическая Пасха в 2019 году [ Редактировать ]
Церкви западного и восточного обряда чаще всего отмечают Пасху в разные дни. Дата Пасхи является преходящей и ежегодно рассчитывается церковью заново.
Методика расчета даты Пасхи называется пасхалией. Общее правило пасхалии состоит в том, что праздник отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего не ранее дня весеннего равноденствия. При этом, "полнолуние" и "равноденствие" рассматриваются церковью не как астрономические явления, а как даты, получаемые с помощью вычислений.
Христиане западного и восточного обрядов используют разные пасхалии, поэтому даты Пасхи у православных и у католиков совпадают лишь примерно в трети случаев.
Православные церкви, как правило, используют александрийские пасхалии, в то время как Католичество - григорианские. На сегодня из-за различий в дате церковных полнолуний разница между католической и православной Пасхой составляет, как правило, неделю.
В нынешнем году православная Пасха приходится на достаточно позднюю дату - 28 апреля.
По случаю Пасхи в апреле в Украине будет четыре выходных дня. К ним можно прибавить еще один выходной день на День труда - первое мая.
Католическая пасха 2019 в этом году будет отмечаться 21 апреля - украинские католики встретят ее на неделю раньше, чем православные. День католической Пасхи - 21 апреля, приходится на воскресенье.
Узнайте также, когда Благовещение в 2019 году.
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