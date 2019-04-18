Досить платити за повітря. Українські газовики впевнені, що споживачі мають розраховуватись не за об'єми блакитного палива, а за спожиту енергію. Чи готові учасники ринку до змін? Розбирався Олександр Васильченко.

Щоб не платити за повітря треба ретельно розбиратися, який саме газ постачається і його ефективність, пояснує Леся Поліщук, мешканка Вишневого, що під Києвом. Дівчина показує свою платіжку, де все росписано до найменших деталей.

"Приходять ось такі платіжки, які вказують якість нашого газу. Вказано маршрут його транспортування, використання кіловат за годину, калорій та мегаджоулів. Також ми бачимо на що використовувались наші кошти і за що ми будемо платити. і перехід на енергоодиниці вказує на даний час, що ми плотимо за використану енергію, а не за куби газу", - говорить Леся Поліщук, мешканка Вишневого.

Практика обліку блакитного палива в енергетичних одиницях в Європі існує вже кілька десятиліть, розповідає міжнародній експерт з енергетичних питань Станіслав Казда. Як приклад, наводить власний досвід.

"Я дома, в квартире в Праге, использую коєфициент приведения к стандартным условиям. Тоесть, мне начисляют только за 98 процентов газа, которые посчитал счетчик. У меня счетчик стоит в квартире, где средняя температура 22 градуса. Если у меня дача, где счетчик стоит на улице, то я наоборот воспользуюсь коэфициентом 1,04. Потому что разница, на улице средняя температура от 4 градусов, гдето 4 процента потребления", - говорить Станіслав Казда, міжнародний експерт з енергетичних питань.

Такий облік, пояснює Казда, дапомагає кінцевому споживачу порівняти вартість та теплотворну здатність різних енергоресурсів і визначити для себе економічно вигідніший.

"Человек очень просто может сравнить одного киловат часа или гигаджоуля или другой энергетической единицы между электричеством, газом, деревом, например. Если у меня пилеты, сколько я буду тратить на один гигаджоуль с пилета и угля. Вот это один из самых важных моментов, почему внедрялась в Европе проблематика учета газа в энергоединицах. Второй вопрос - это в энергоэффективности, потому что в Украине нельзя сейчас посчитать, сколько я сэкономлю денег если сделаю энергоэффективный подход", - говорить Станіслав Казда, міжнародний експерт з енергетичних питань.

В Україні ж досі нічого не порівнюють, а одже і не знають куди і на що йдуть гроші споживачів. Газовики провели власне дослідження, порівнявши кількість і енергетичну ефективність блакитного палива по всій країні. Виявилось, що, наприклад, в Сумах споживачі від одного кубометру газу отримують більше тепла, ніж мешканці Івано-франківська. Але сплачують за спожитий газ однакову суму.

"Качество газа по всей стране разное, соответственно мы тоже, каждый из нас платит, скажем так, существует некая уравниловка. Мы тоже против этого. Мы считаем, что каждый должен платить за то,что он потребил. Поэтому мы давно показываем в квитанциях не только в метрах кубических, но и в киловатах", - говорить Дмитро Новицький, голова правління "Харківгаз".

Нині умовна вартість кіловат за годину енергії утвореної з газу складає вісімдесят копійок. Приміром, ціна електроенергії - мінімум 95 копійок. Учасники Ринку вже заявили про свою готовність перейти на европейський стандарт обліку.

"Единственное, что остается сделать - это остается НКРЕКП утвердить с тарифа на распределение не в метрах кубических, а в киловатах в час, как это электроэнергия и Кабмину установить цену газа для населения тоже не за метр кубический, а за киловат в час", - говорить Дмитро Новицький, голова правління "Харківгаз".

Учасники ринку запевнили, для переходу на новий облік не потрібні додаткові фінансові вливання.