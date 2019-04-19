А ще президент Петро Порошенко заявив, що вчорашнє рішення окружного адміністративного суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом.

Тим часом у Мінфіні та Нацбанку вже готують апеляцію на ухвалу. В НБУ нагадали, що процедура визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, була цілком законною, і на необхідності націоналізації фінустанови неодноразово наголошували міжнародні партнери України.

"На підставі аналізу якості активів перевірки, на підставі цієї перевірки було зафіксовано відємний капітал. Закон про банківску діяльність дозволяє НБУ приймати рішення про неплатоспроможність банку на підставі відємного капіталу банку. Хочемо вірити в те, що судова гілка влади як і Нацбанк є незалежною гілкою і буде аналізувати наші аргументи", - говорить Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.