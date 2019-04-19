Інквізитори зі смолоскипами пройшлися містом у Бразилії [ Редактировать ]
Середньовічні інквізитори в ковпаках пройшлися зі смолоскипами вулицями бразильського міста Гояс. Це учасники передвеликоднього фестивалю, який щороку проводять у Страсний тиждень.
Дійство щоразу відбувається пізно ввечері. Учасники церемонії відтворюють арешт Ісуса Христа. Антураж створює атмосферу страху. Щороку тисячі туристів приїжджають у Гояс саме на цей фестиваль. Схожих традицій дотримуються також в іспанських містах
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