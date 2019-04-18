Почему кружится голова: ответ специалистов [ Редактировать ]
Головокружение может быть симптомом серьезных заболеваний, поэтому нужно знать тип и характер этого состояния, чтобы вовремя диагностировать недуг, пишет 24tv.ua.
Настоящее головокружение (вертиго)
Проявления: ощущение движения окружающих предметов или самого пациента в пространстве. Пациенты образно называют состояние: "центрифугой", "вертолетом", "каруселью". Хотя в легких случаях пациенты могут испытывать неопределенные чувства. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких недель в зависимости от заболевания.
Причины: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, мигрень, заболевания ствола мозга и мозжечка.
Пресинкопе
Проявление: предобморочное состояние с заложенностью и шумом в ушах, потемнение или побеление в глазах, тошнота, общая слабость. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких минут.
Причины: чаще всего ортостатическая гипотензия и проблемы с сердцем, например, аритмия.
Неустойчивость
Проявление: покачивание во время движения, часто усиливается с закрытыми глазами или в темноте. В положении лежа головокружения нет. Продолжительность: во время ходьбы.
Причины: заболевания мозжечка, паркинсонизм, расстройства глубокой чувствительности.
Неспецифическое головокружение
Проявление: чувство тяжести или пустоты в голове, "туман" в голове, тошнота, "как будто пьяный". Часто ощущения возникают или усиливаются в стрессовых ситуациях, в толпе. Продолжительность: от нескольких секунд до нескольких лет.
Причины: тревожные, депрессивные и соматоформные расстройства.
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