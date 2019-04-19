Зять воровал деньги из карточки тещи [ Редактировать ]
В Сумской области зять воровал деньги с банковской карты тещи. В ходе первоочередных розыскных мероприятий на краже денег из банковской карты правоохранители разоблачили 28-летнего зятя заявительницы, передает "УНН".
"Там, к правоохранителям обратилась 48-летняя женщина, которая сообщила, что странным способом из ее банковской карты начали исчезать деньги. Сначала это были незначительные суммы, и поэтому она не обращала внимание, потому что считала, что это плата за банковские услуги. Но когда заметила исчезновение тысячи гривен, то заподозрила неладное", - говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал. По его словам, кражу совершил, потому что не хватало средств в семейном бюджете.
"Зная все пароли входа в банковской карточки тещи, и что у нее на счету есть деньги (хотя они и живут в разных селах) попытался сначала делать небольшие переводы денег на другую банковскую карточку. Когда понял, что остался незамеченным, решил перевести большую сумму средств", - прокомментировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в маршрутке обокрали прокурора, а также что сын до смерти забил собственного отца.
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