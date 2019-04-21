Понад сто дільниць сьогодні працюють у закордонних виборчих округах. Деякі - вже закрилися, на деяких - волевиявлення триває. Загалом там можуть проголосувати близько трьохсот тисяч наших співгромадян.

Хоча насправді українців за кордоном набагато більше. У першому турі виборів на дільницях у Польщі, Чехії та Прибалтиці - був неймовірний ажіотаж. Люди годинами стояли в чергах. Чи така ж активність виборців зараз? Дивіться в нашому огляді.

Українці перед посольством у Празі співають гімн України

Це виборці перед Посольством України у Празі. Тут, а також у Римі й Варшаві, - наші співітчизники вишикувалися в черги ще До відкриття виборчих дільниць.

Українці в Польщі, які були надактивними в першому турі, не підвели й сьогодні. До обіду від амбасади на цілий квартал простяглася вервечка людей. Кажуть - прийшли з надією на позитивні зміни.

"Когда будет реальная борьба с корупцией, начнутся реальные улучшения в нашей стране. Этого я ожидаю прежде всего", - говорить Олександр, виборець.

"Мені здається, що українці, які живуть за кордоном трішки по-іншому сприймають ці вибори. Наше бачення більш оптимістичне. Ми очікуємо більшого, тому що знаємо, що може бути краще і ми знаємо, як це є краще", - говорить Тетяна Лесневська, виборець.

Щоб усі встигли проголосувати, в минулому турі варшавська дільниця зачинилася із запізненням. Цього разу вочевидь, теж. Не менш активні українські виборці і в Кракові, Гданську та Любліні.

Натомість майже не було черг у Берліні. Хоча й виборців зареєструвалося - більше. Дипломати врахували досвід минулого туру й попередили людей, коли краще прийти, щоб довго не чекати.

"Після першого туру і на медіа-ресурсах посольства, на фейсбуці посольства була інформація про те, що запрошуємо приходити на голосування, починаючи с 8.00 години, з моменту відкриття дільниці", - говорить Ірина Лисенко, керівник консульського відділу Посольства України в Німеччині.

Проголосувати на берлінську дільницю прийшли українці, які постійно живуть у Німеччині.

"Я учусь здесь. Я считаю, для меня лично, мне 23 года, на мой взгляд, это самые важные выборы, на которые нужно прийти и отдать свой голос. До этих выборов я политикой не интересовалась особенно. Но именно сейчас мне кажется, что это важно".

А також ті, хто приїхав до Німеччини на кілька днів, але завчасно змінив місце голосування. Приміром, відомий співак Олег Винник. Крім Берліна, дільниці працювали в Гамбурзі, Мюнхені, Дюссельдорфі та Франкфурті-на-Майні.

Без затримок і черг голосували і в Брюсселі. На дільниці встановили додатковий комп'ютер, щоб оперативніше перевіряти виборчі списки.

"В другому турі на 63 виборця більше. Якщо в першому турі 2293 виборця, а по списку, то зараз 2356. Процес іде, виборці йдуть. Ажіотажу немає, але поступово приходять, голосують", - говорить Олександр Мороз, голова виборчої дільниці у Бельгії та Люксембургу.

Хтось занепокоєний, хтось радісний. Дехто, як на свято, у вишиванці.

"Для нас це такий день, відіграє велику роль, адже вирішується доля країни".

"Хоч ми і проживаємо в Брюсселі, але ми українці і вважаю, що ми маємо право обирати президента, який керує нашою державою, який вирішує її долю і рух в наступні роки. Фактично це є наш обов'язок як громадян України".

Дільниця у Брюсселі працює одразу на дві країни - Бельгію та Люксембург. Тож знайшлися й такі, хто не полінувався проїхати десятки, а то й сотні кілометрів, щоб віддати свій голос.

"60 кілометрів. Та це півгодини. Відчуваємо відповідальність, мусимо - дуже важливий момент".

"Ну дві години дві з половиною їхали Ще ми двоє діток, блюзнюки, чоловік - як завжди вся сім'я приїхала".

А в Лондоні цього разу виборчу дільницю патрулюють поліцейські. Скотланд-ярд занепокоєний через інцидент, який стався минулої суботи. Коли автівку посла кілька разів машиною протаранив психічнохворий. Утім, сьогодні все було спокійно.

"У нас зареєструвалося 2847, це найбільша кількість виборців, які були зареєстровані за всю історію у Великій Британії", - говорить Оксана Рівний голова виборчої дільниці в Лондоні.

Минулося без черг, але люди йшли постійно. Уранці явка була млявою, але по обіді виборці активізувалися. Багато українців прийшли після церковних служб із посвяченою вербою.

"Це дуже важливо, хоч зараз ми й проживаємо тут, але всім серцем ми дома і це дуже важливо. діти також знають, за кого ми сьогодні голосуємо заради них, заради України, заради того, щоб мирно було", - говорить Наталія Соляник, виборець.

Та рекорд із явки Лондон не поб'є. У Британії нині Великдень. Тож багато хто виїхав за місто на відпочинок.

Без ажіотажу обирали українського президента і в Ізраїлі.

"У нас зарегистрировано 14 340 избирателей. На текущий момент явка пока не достаточно активная, Мі надеемся, что когда засветит солнішко людей будет больше", - говорить Алла Снурникова, голова виборчої комісії в Тель-Авіві

Як і очікували на тель-авівській дільниці по обіді виборців стало дещо більше.

"От выборов я жду, чтобы Украина объдинилась и шла тем курсом, который избрал большинством украинский народ, то есть в Европу. И к процветанию. Слава Украине", - говорить Дмитро Димиденко, виборець.

А от в Австралії, де через різницю в часі голосування почалося найпершим, бюлетені вже опрацювали. Там проголосували 99 українців. 72 підтримали Петра Порошенка, 26 Володимира Зеленського. Один бюлетень зіпсований.