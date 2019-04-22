Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовали [ Редактировать ]
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Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей во втором туре президентских выборов 2019 года. По состоянию на 20:00, в Украине проголосовали 62,07% избирателей.
По данным ЦИК, общее количество территориальных избирательных округов в Украине - 199. По состоянию на 20:00 есть информация из 199 округов.
Больше всего граждан, по состоянию на 15 часов, проголосовали в Днепропетровской (50,91%), Запорожской (50,8%) и Полтавской (50,37%) областях.
В свою очередь, меньше всего голосов отдали жители Закарпатской области (29,64%).
Напомним, что уже были опубликованы первые результаты экзит-полов.
Смотрите, как отреагировал на эти результаты Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
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