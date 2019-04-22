Великдень у Німеччині: діти шукали золоті яйця [ Редактировать ]
У Німеччині традиційною розвагою відзначили Великдень. В екологічному парку Шорф-Хайде, що неподалік Берліна, дітлахи шукали золоті яйця. За легендою, їх тут щороку ховає пасхальний заєць.
Загалом, яєць 30. Ті відвідувачі, кому вдалося знайти великодні гостинці, одержали подарунки: солодощі, іграшки чи квитки на концерти. Задоволені і маленькі, і дорослі. Адже це чудова нагода весело провести час на природі.
"Ми щороку приходимо сюди шукати яйця та слодоощі. Бо тут дуже красиво, та й від нашого дому недалеко. Тут завжди прекрасна атмосфера. Це чудова нагода для дітей виплеснути емоції", - говорить Синді Леман, відвідувачка.
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