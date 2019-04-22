Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник, 22 апреля, во время заседания согласительного комитета парламента выступила за формирование нового состава правительства до парламентских выборов в Украине.

Она считает, что новый глава государства должен в первую очередь изменить верхушку силового блока.

"Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генерального прокурора, председателя Службы Безопасности, министра обороны, для того, чтобы четко посмотреть: есть ли у нового президента политическая воля со своими силовиками привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции за 5 лет, к уголовной ответственности", - сказала Тимошенко.

Политик добавила, что срочно должна произойти и смена Кабинета министров.

"Надо ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, что не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода...", - подытожила Тимошенко.

Раньше сообщалось о том, что ЦИК осталось подсчитать 1% протоколов.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.