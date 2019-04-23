В понедельник, 21 апреля, в Лос-Анджелесе, в возрасте 64 лет умер продюсер фильмов Стив Голин. Об этом в сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей.

Мужчина долгое время боролся с раком.

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Голин получил два "Золотых глобуса" в 2016 году за фильм "Выживший" с Леонардо Ди Каприо и сериал "Мистер Робот". Еще один его фильм "В центре внимания" выиграл "Оскар" в том же году.

Также Голин выступал продюсером известных картин "Вечное сияние чистого разума", "Вавилон", "Спящие", "Игра", "Быть Джоном Малковичем".

Он является основателем компании Anonymous Content.

Ранее сообщалось, что навязчивый фанат "загремел" в тюрьму из-за любви к Тейлор Свифт, а также что в Великобритании застрелили известного актера.