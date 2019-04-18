В возрасте 55 лет скончалась знаменитая актриса Ирина Цывина. Ей было 55 лет. Цывина известна по телесериалам "Кадетство", "Ольга", "Папины дочки", "Петровка, 38", "Полицейский с Рублевки".

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О смерти актрисы сообщила ее подруга Ксения Хаирова. Причина смерти пока неизвестна. Выпускница школы-студии МХАТ Ирина Цывина служила в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". Цывина стала третьей женой актера Евгения Евстигнеева, с которым прожила шесть лет до его смерти в 1992 году. В 1993-2003 годах жила в США.

Ранее сообщалось, что навязчивый фанат "загремел" в тюрьму из-за любви к Тейлор Свифт, а также что в Великобритании застрелили известного актера.