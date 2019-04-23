Главный тренд 2019 года - атрибутика морской тематики. Украшения с морской тематики появились на мировом подиуме еще в 2017 году, а законодателем тренда стал известный бренд Prada, пишет "Сегодня".

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Морские украшения отлично сочетаются не только с casual-стилем, но и отлично подходят для офисных сотрудников. Ненавязчивое аксессуар из ракушек способен освежить повседневный look, а миниатюрные серьги придать нежности суровым костюмам.

Разумеется, поделки из ракушек смотрятся красиво в тандеме с женственными платьями или юбками. Такой образ навевает романтичности, а также создает иллюзию, что вы находитесь возле моря.

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