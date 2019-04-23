В ЦИК обработали 99,9% протоколов [ Редактировать ]
Центральной избирательной комиссией по состоянию на 16:24 вторника, 23 апреля, уже обработано 99,99% электронных протоколов, или 18490661 голос избирателей, сообщили в ЦИК.
Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,22% или 13540552 голоса избирателей, а за Петра Порошенко - 24,45% или 4522136 голосов избирателей.
Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными по Украине.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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