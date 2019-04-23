Депутати мають вдосконалити закон про Президента України - Андрій Білецький [ Редактировать ]
Якщо у Володимира Зеленського вистачить політичної волі довести до кінця розслідування корупційних схем в оборонному секторі країни - він може отримати підтримку багатьох депутатів нинішнього парламенту.
Таку думку висловив нардеп Андрій Білецький. Що ж стосується самої Верховної Ради, то, за словами Білецького, одразу після мовного закону народні обранці мають вдосконалити закон про Президента України, зокрема, в питанні імпічменту.
"Можливо, Порошенко і його "лєбєдіная песнь" буде в тому, що він спробує обмежити повноваження наступного президента через новий закон про президента України. Тут важко сказати, чи правильно голосувати за таку річ, чи ні. Тому що, з одного боку потрібна можливість імпічменту, 5 років у нас ця можливість була паралізована. Таким чином, закон не діяв і Порошенко відчував себе безкарним. Зеленський - не мій кандидат і я ставлюсь досить песимістично до його можливостей. Єдине де я готовий співпрацювати - аудит армії і взагалі оборонного сектору. Тут, я вважаю повинні співпрацювати абсолютно всі", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.
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