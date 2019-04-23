На референдуме приняли решение продлить президентский срок [ Редактировать ]
Жители Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок. Об этом сообщает CNN.
По данным избирательной комиссии страны, 88,83% граждан поддержали поправки.
Отметим, на референдуме египтяне должны были проголосовать за конституционные изменения, которые потенциально позволят президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться на своем посту до 2030 года. Референдум продолжался несколько дней.
На прошлой неделе парламент утвердил поправки к конституции касательно продления срока полномочий президента с четырех до шести лет. Положение о том, что президент имеет право переизбираться не более двух сроков подряд, остается в силе.
В соответствии с решением избирательной комиссии, граждане Египта должны были проголосовать по каждой статье отдельно. Внутри страны референдум продлился до 22 апреля включительно, проживающие за рубежом египтяне голосовали с 19 по 21 апреля.
Итоги рефендума должны быть обнародованы не позднее 27 апреля.
Добавим, что 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.
Ранее мы писали о том, что в Индонезии при подсчете голосов умерли более 50 человек.
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