В Житомирской области лось стал причиной смертельного ДТП, передает пресс-служба Нацполиции.

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Авария случилась во вторник, 23 апреля, на трассе Киев - Чоп. По предварительным данным, в сторону Житомира направлялся грузовик DAF. Внезапно на дорогу выбежал лось, и водитель не смог затормозить, авто сбило животное. Машина остановилась с включенными аварийными сигналами.

Через некоторое время в грузовик врезалось другое авто, движущееся в попутном направлении. Водитель второго авто погиб на месте ДТП. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины аварии.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в ДТП столкнулись две фуры и Mercedes, а также что во Львове иностранец повесился на детской площадке.