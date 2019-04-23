Под Житомиром лось спровоцировал смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Житомирской области лось стал причиной смертельного ДТП, передает пресс-служба Нацполиции.
Авария случилась во вторник, 23 апреля, на трассе Киев - Чоп. По предварительным данным, в сторону Житомира направлялся грузовик DAF. Внезапно на дорогу выбежал лось, и водитель не смог затормозить, авто сбило животное. Машина остановилась с включенными аварийными сигналами.
Через некоторое время в грузовик врезалось другое авто, движущееся в попутном направлении. Водитель второго авто погиб на месте ДТП. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и причины аварии.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в ДТП столкнулись две фуры и Mercedes, а также что во Львове иностранец повесился на детской площадке.
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