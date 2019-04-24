В Украине запретили жизнненоважное лекарство [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства "Китруда".
Такое решение ведомство приняло 18 апреля.
Речь идет о концентрате для приготовления раствора для инфузий "Китруда", 25 мг/мл, по 4 мл во флаконе № 1, серии 8302605В11. Производителем лекарств является "MSD Italia S.t.l.", Ирландия.
Лекарства запретили из-за того, что они произведены для рынка Италии и ввезены на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
Препарат "Китруда" показан для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой (злокачественное новообразование).
Раньше сообщалось о том, что цены на лекарства в Украине резко выросли. А также в Украине запустят электронный реестр больничных.
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