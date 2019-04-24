Старушка убила мужа за подписку на порноканал [ Редактировать ]
69-летняя жительница американского штата Арканзас Патрисия Хилл застрелила своего 65-летнего мужа Фрэнка, обнаружив, что он подписался на порноканал. Ранее у супругов уже возникали стычки по этому поводу. Патрисия уже дважды отменяла подписку на порно. И неоднократно просила супруга прекратить смотреть неприличные видео, сообщает New York Post.
Известно, что супруг подписался на порноканал в третий раз, а женщина пришла в ярость. Она вбежала в сарай на заднем дворе дома, который супруг переоборудовал в своеобразную "мужскую берлогу", и потребовала объяснений. Ответ ей не понравился. Пенсионерка вернулась в дом, схватила пистолет и, снова зайдя в сарай, несколько раз выстрелила в Фрэнка. Пули попали ему в ногу и голову.
Затем Патрисия сама позвонила в полицию и вызвала "скорую помощь".
"Моего мужа застрелили", - сказала она. А на вопрос, кто это сделал, ответила: "Я".
При этом Хилл не признает в полной мере своей вины. Она заявила, что считает порнографию персональным оскорблением ей и ее Бога. Следствие по делу продолжается. Психиатр, обследовавший женщину, пришел к выводу, что у нее произошел срыв реальности.
Раньше сообщалось о том, что мужчина пистолетом вбил себе гвоздь в лицо. А парашютист врезался в дом.
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