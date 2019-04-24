С начала нынешних суток, 24 апреля, подразделения сепаратистов 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области враг четыре раза обстрелял позиции сил ООС: из минометов калибра 120 мм - у села Николаевка Волновахского района, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка, дважды из крупнокалиберных пулеметов - возле села Водяное Новоазовского района и села Новогнатовка Волновахского района.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз: трижды из минометов калибра 120 мм - село Троицкое и село Новозвановка Попаснянского района, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе города Попасная и поселка Шумы Торецкого горсовета, из автоматических станковых гранатометов - возле пгт. Луганское Бахмутского района.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - заявили в штабе.

Раньше сообщалось о том, что на Донбассе показана максимальная активность на выборах президента.