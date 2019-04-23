В Днепре "заминировали" вокзалы [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля поступило сообщение, что в Днепре заминировали авто и железнодорожный вокзалы, передает "Информатор".
Проход к вокзалам оцепили. Территорию осматривают кинологи и взрывотехники, дежурит скорая. Громкоговоритель объявил жителям и гостям города план эвакуации.
Официальной информации о том, повлияло ли "минирование" на расписание поездов и автобусов - нет. Однако многие жители сетовали на то, что им так и не удалось выехать из города из-за суеты и непонимания.
Ранее сообщалось, что в аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку, а также что в Киеве заминировали 17 торговых центров.
по теме
В ДТП столкнулись две фуры и Mercedes, есть пострадавшие
Инцидент произошел на Полтавской трассе, в районе села Лобойковка
В Днепре загорелась многоэтажка: жильцы уверены в поджоге
Один из жильцов рассказал, что за несколько минут до пожара слышал звуки взрывов, а также видел нескольких мужчин
Под Днепром нашли закопанный труп человека
Предварительно, тело пролежало в земле несколько недель
В Днепре женщина повесилась на турнике
В субботу, 20 апреля, в Днепре в многоэтажке на улице Семафорной нашли в петле 55-летнюю хозяйку квартиры
В Днепре мужчина повесился в летней кухне
Инцидент произошел на улице Водопьянова, 52