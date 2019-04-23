Во вторник, 23 апреля поступило сообщение, что в Днепре заминировали авто и железнодорожный вокзалы, передает "Информатор".

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Проход к вокзалам оцепили. Территорию осматривают кинологи и взрывотехники, дежурит скорая. Громкоговоритель объявил жителям и гостям города план эвакуации.

Официальной информации о том, повлияло ли "минирование" на расписание поездов и автобусов - нет. Однако многие жители сетовали на то, что им так и не удалось выехать из города из-за суеты и непонимания.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку, а также что в Киеве заминировали 17 торговых центров.