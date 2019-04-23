В аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, около 12:00 стало известно о возможном минировании аэропорта "Жуляны" в Киеве, сообщает strana.ua.
После того как сообщение о минировании поступило администрации аэропорта, людей начали эвакуировать из здания. Всех попросили отойти подальше от аэропорта, "за третью линию". Все рейсы на вылет временно задерживаются.
Пассажиров, которые находятся в стерильной зоне, спускают в автобусы и держат внутри до выяснения обстоятельств. Эвакуировали также всех находившихся в вип-терминале.
Ранее сообщалось, что станцию метро "Арсенальная" экстренно закрыли, а также в московском метро горела станция.
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