Во вторник, 23 апреля, около 12:00 стало известно о возможном минировании аэропорта "Жуляны" в Киеве, сообщает strana.ua.

После того как сообщение о минировании поступило администрации аэропорта, людей начали эвакуировать из здания. Всех попросили отойти подальше от аэропорта, "за третью линию". Все рейсы на вылет временно задерживаются.

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Пассажиров, которые находятся в стерильной зоне, спускают в автобусы и держат внутри до выяснения обстоятельств. Эвакуировали также всех находившихся в вип-терминале.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Арсенальная" экстренно закрыли, а также в московском метро горела станция.