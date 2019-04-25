"Руки-базуки" медленно превращается в женщину (видео) [ Редактировать ]
Кирилл Терешин, парень из России, который более известен как "Руки-базуки", хочет превратиться в голливудскую актрису Анджелину Джоли. Для этого он сделал пластику лица и рассказал всем об изменениях в Instagram.
В новом видео "синтоловый качок" лежит перед косметологом и просит закачать ему "четыре шприца" в губы, чтобы они были похожи на его "базуки", но мастер возразила и предложила другой вариант.
"Мы будем делать ему "профиль Джоли". Сегодня начнем с коррекции скул", - подчеркнула косметолог.
Терешин согласился с врачом. В итоге его скулы увеличились, но о сходстве с Джоли говорить пока рано.
"Руки-базуки" уже пробовал женские образы. Ранее он красил губы и выщипывал брови, чтобы стать более женственным.
Я меняюсь в лучшую сторону, скоро операция на руки, начинаю модифицировать лицо в лучшую сторону. Моей трансформацией займётся @oksana_ovsepyan_ У Оксаны сейчас акция увеличение губ от 5 тыс. и профиль Джоли 3 зоны 15 тыс. #косметолог #косметология #косметологмосква #рукибазуки #губы #красота #лицо #видео
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official)
Недавно Кириллу вырезали импланты в икрах ног. Также мы писали о том, что Терешин был избит на ринге девушкой, которую успел ударить по лицу.
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