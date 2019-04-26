Полиция Бразилии арестовала попугая, который предупреждал преступников о присутствии полиции, сообщает The Guardian.

Попугая арестовали во время полицейского рейда на наркодилеров. Бандиты научили птицу предупреждать о патрулях, когда заходили сотрудники правоохранительных органов, она кричала: "Мама, полиция!".

Один из офицеров, который участвовал в рейде, отметил хорошую подготовку крылатого преступника.

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"Как только полиция приблизилась, он начал кричать", - отметил он.

Попугай оказался очень послушным и молчаливым. Когда пришло много полицейских, пернатый ничего не сказал После ареста птицу передали в местный зоопарк.

Попугаи очень умные и веселые животные. Ранее монахи научили попугая молиться. Кроме того, битва попугая и собаки за игрушку насмешила пользователей сети.