Полиция арестовала попугая-бандита [ Редактировать ]
Полиция Бразилии арестовала попугая, который предупреждал преступников о присутствии полиции, сообщает The Guardian.
Попугая арестовали во время полицейского рейда на наркодилеров. Бандиты научили птицу предупреждать о патрулях, когда заходили сотрудники правоохранительных органов, она кричала: "Мама, полиция!".
Один из офицеров, который участвовал в рейде, отметил хорошую подготовку крылатого преступника.
"Как только полиция приблизилась, он начал кричать", - отметил он.
Попугай оказался очень послушным и молчаливым. Когда пришло много полицейских, пернатый ничего не сказал После ареста птицу передали в местный зоопарк.
Попугаи очень умные и веселые животные. Ранее монахи научили попугая молиться. Кроме того, битва попугая и собаки за игрушку насмешила пользователей сети.
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