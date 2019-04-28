Смертельная поездка: в результате аварии погибли 14 человек [ Редактировать ]
Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает издание Frontera.
Виллагран рассказал, что автобус перевозил около 40 пассажиров из Мехико в северный город Торреон.
"Внутри автобуса все еще есть три тела, но, возможно, под ним может быть больше людей", - рассказал глава службы экстренной помощи.
Также он добавил, что по предварительным данным авария быва вызвана засыпанием водителя.
Сообщается, что среди раненных присутствует 5 человек с гуманитарными визами, которые выдаются мексиканским правительством тем, кто чаще всего пытается достичь Соединенных Штатов.
Ранее мы писали о том, что под Луцком авто влетело в автобус с пассажирами.
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